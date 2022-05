Municipio X, Santori (Lega): “Gualtieri stronca il decentramento del litorale”

“Mentre si discute in Parlamento di dare maggiori poteri normativi a Roma Capitale, apprendiamo con stupore e preoccupazione la notizia di una proposta di deliberazione della giunta Gualtieri inviata all’Assemblea capitolina che avrebbe lo scopo di riportare a Roma Capitale le competenze e la gestione del litorale romano.

Un’assurdità che contraddice l’attuazione del decentramento amministrativo già previsto da norme e regolamenti. Chiediamo conto al Sindaco Gualtieri di questa iniziativa con un’interrogazione a risposta scritta”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega Fabrizio Santori. ”Cosa vuole fare Gualtieri è qualcosa di inspiegabile, riteniamo questa delibera fuori luogo, dannosa per la cittadinanza di Ostia e di tutto il territorio del Municipio X.

Ci dica il Primo Cittadino quali sono i progetti di rilancio turistico e sviluppo del mare di Roma, una realtà così speciale che non può essere oggetto del solito metodo di calare iniziative dall’alto, lontano dai cittadini e dalle risorse economiche e sociali in campo. Ci dica se crede veramente che questo modo di portare avanti l’azione amministrativa corrisponda al bene e al benessere generale del Municipio X, dei suoi residenti, di chi ci lavora e di chi ama il mare di Roma e vuole goderlo in ogni stagione su spiagge pulite, sicure e ospitali”, conclude Santori.