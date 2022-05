Di Berardino: “Continua impegno della Regione per ingresso giovani nel mercato del lavoro”

“Oggi ad Ostia ho partecipato a NEET Working Tour: l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. Una bella iniziativa su un tema che come Regione Lazio ci vede da anni lavorare in prima linea.

Anche noi come Regione Lazio siamo impegnati in tema di occupazione, formazione e politiche attive del lavoro nel sostenere i giovani soprattutto in questo particolare momento storico e proprio nell’anno, il 2022, che le Istituzioni europee hanno deciso di dichiarare come anno europeo dei giovani. E’ necessario puntare i riflettori sull’importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

Nel Patto per le Politiche attive del Lavoro che abbiamo sottoscritto con le Parti sociali un ruolo importante è rappresentato dai giovani che sono una risorsa fondamentale e che sosteniamo sia in termini di ricambio generazionale per il contrasto alla disoccupazione giovanile sia in termini di coinvolgimento dei NEET.

Oltre alle misure già in essere rivolte ai giovani come impresa formativa e garanzia giovani investiamo sulla formazione mirata con gli Its e con le scuole tematiche”.

Così in una nota l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.