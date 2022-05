Termovalorizzatore, Gruppo Civica Calenda: “Gualtieri non si lasci intimidire”

“L’ennesimo “no” sul termovalorizzatore a Roma da parte di Giuseppe Conte e dei ministri M5S ha l’obiettivo di intimidire il sindaco Gualtieri. Auspichiamo che non ci siano ripensamenti o retromarce sulla decisione di realizzare questo impianto di cui, come Lista Calenda, parliamo sin dall’inizio della campagna elettorale per risolvere una volta per tutte il problema dei rifiuti in città. Al tempo stesso auspichiamo che il Partito Democratico capisca finalmente che il Movimento Cinque Stelle non è un interlocutore politico serio e abbandoni qualsiasi velleità su un “campo largo” che non porterebbe nulla di positivo per il paese e per Roma.

E’ inaccettabile infatti che venga posto un veto al termovalorizzatore proprio da parte di chi in cinque anni ha ridotto Roma una discarica a cielo aperto. Da Conte, Lombardi e Raggi oggi arriva solo un ‘no’ a soluzioni di buon senso. E’ l’ennesimo colpo alla capitale di chi ha ridotto una pattumiera la città più bella del mondo. Roma ha bisogno degli impianti, solo così si può chiudere il ciclo dei rifiuti, ridurre la TARI e creare quell’economia circolare che la giunta Raggi ha enunciato solo a parole.” Così in una nota il gruppo capitolino della Lista Civica Calenda.