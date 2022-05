Pedaggi A24-25, Nanni (L.Calenda): ” Bene stop aumenti, ma resta irrisolto balzello complanari all’interno del comune Roma”   

” Il ventilato blocco degli aumenti delle autostrade più care d’Italia che collegano Abruzzo e Lazio è una buona notizia. Si tratta di una stangata che avrebbe colpito i tanti lavoratori pendolari del centro Italia che si spostano tra Roma e L’Aquila, Pescara e Teramo. Resta però inalterato il problema, ancora senza soluzione, delle complanari a pagamento, con i caselli installati a Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona nel quadrante est del comune di Roma, e che i romani continuano a pagare.

Quell’intervento fu realizzato anche con fondi pubblici di Regione e comune

“- Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Dario Nanni.- “I cittadini romani residenti nel quadrante est della città ogni giorno per recarsi sul luogo di lavoro, sono costretti a pagare il pedaggio sia in ingresso che in uscita dalle complanari della A 24, con evidente ricaduta di natura economica sul bilancio familiare. Chiediamo al Sindaco – conclude Nanni- di convocare un tavolo di lavoro al fine di trovare soluzioni atte ad evitare che i cittadini romani siano costretti a pagare un ulteriore balzello per usufruire di una infrastruttura utile ad agevolare gli spostamenti nel tratto urbano della città e che il Campidoglio e la Regione Lazio hanno contribuito a realizzare per alleggerire la mobilità all’interno di quei quartieri”.