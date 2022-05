Milano: progetti di recupero per cascine abbandonate

Turismo accessibile e il recupero di arti e mestieri a Cascina Monlué, un parco urbano sociale con giochi d’acqua in via Breda, una “Cittadella della carità” a Cascina Campazzino. Sono le destinazioni di tre proprietà comunali in disuso, messe a bando dal Demanio e aggiudicate stamani in via provvisoria.

Avviso pubblico

L’avviso pubblico, pubblicato lo scorso dicembre, riguarda la valorizzazione di cascine e aree abbandonate da tempo, per le quali l’Amministrazione cerca occasioni di recupero e di destinazione sociale, attraverso progetti proposti da associazioni o privati con un mix di funzioni pubbliche, servizi per la collettività e altre attività per garantire la sostenibilità economica.

Otto i luoghi messi a bando, cinque cascine (Monlué, ex Ortelli in via Rizzardi, Cort del Colombin in via Lampugnano 170, Molino Spazzola in via Vittorini 22, Campazzino in via Campazzino 90) e tre aree (via Valgardena, via Breda, via Chiesa Rossa 275), sulla base di manifestazioni di interesse raccolte dall’Amministrazione con un precedente avviso pubblico nel 2020. Partendo dagli “elementi minimi e migliorabili delle proposte maggiormente qualificate” presentate in quella sede, sono giunte quattro offerte. Tre le aggiudicazioni.

La prima è dell’impresa sociale Cascina Monlué – La corte del bene comune: riguarda una porzione dell’omonima cascina nel Parco Agricolo Sud, ovvero il corpo d’ingresso, ultima tappa della rigenerazione del complesso del XIII secolo. Con l’esito del bando comunicato oggi dalla commissione di gara, viene aggiudicata in diritto di superficie ad un canone di 181.500 euro per la durata complessiva della concessione di 30 anni (6.050 euro all’anno da una base d’asta di 6.000 euro) per la realizzazione di un progetto da circa un milione e mezzo di euro: ristrutturazione e avvio di una foresteria per turismo accessibile, attività di vendita e degustazione di prodotti alimentari, di formazione e inserimento lavorativo per il recupero di arti e mestieri, accoglienza e housing sociale, spazi polifunzionali e servizi di prossimità.

MUX3 Snc

La seconda aggiudicazione riguarda la proposta presentata da Mux3 Snc per un’area di 3.573 metri quadri fra via Breda e parco Giardi destinata a verde. Il progetto è di un parco urbano sociale a servizio del quartiere, con una piscina, giochi d’acqua, aree gioco per bambini, percorsi fitness, con un investimento previsto di 600mila euro e il versamento di un canone di 540.000 euro per la durata complessiva della concessione di 18 anni (18.000 euro all’anno da una base d’asta di 12.460 euro).

Per Cascina Campazzino la proposta è giunta dalla Fondazione Fratelli di San Francesco. In circa 1.500 metri quadri nell’antico complesso rurale a corte, vicino alla riva destra del canale Ticinello, si vuole realizzare una “Cittadella della Carità” per il recupero sociale di persone con difficoltà e per l’inserimento nel settore agricolo, con attività come la creazione di orti, coltivazioni a frutto e ambienti polifunzionali per la didattica. Il canone di aggiudicazione è di 36.000 euro per la durata complessiva della concessione di 18 anni (2.000 euro all’anno da una base d’asta di 1.669,5 euro) e l’investimento per recuperare i fabbricati, fatiscenti e pericolanti, e per avviare l’iniziativa è di oltre 2,5 milioni di euro.



