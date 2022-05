Fratoianni: “Un bonus da 200 euro una tantum per redditi fino a 35.000 euro è poca cosa”

Un bonus da 200 euro una tantum per redditi fino a 35.000 euro è poca cosa.

Vanno via con una bolletta, o con un pieno e una spesa settimanale.

Fa rabbia perché appena 6 mesi fa il governo ha bruciato 7 miliardi di euro, per abbassare le tasse a chi guadagna dai 50.000 euro all’anno in su.

Non una tantum

Ricordiamo bene che chi guadagna 60.000 euro l’anno avrà 1.000 euro in tasca in più ogni anno, non una tantum.

E già 6 mesi fa Sinistra Italiana diceva che il problema erano gli stipendi troppo bassi e che bisognava intervenire innanzitutto su quei milioni di lavoratori che guadagnano troppo poco. Fummo ignorati.

Oggi i fatti ci danno ragione, ma la soluzione è garantire un paio di pieni di benzina…



