Auto usate: i 3 principali fattori di scelta

Come spesso accade, nei grandi centri urbani si sviluppano delle nuove tendenze che presto si diffondono su tutto il resto del territorio nazionale. Un concetto che trova conferma in svariati settori, dall’abbigliamento alla ristorazione, dal benessere all’automotive.

In quest’ultimo caso, i dati sulle richieste avanzate da privati e da aziende confermano un crescente interesse per l’acquisto di auto usate. Oggigiorno, l’elenco delle ragioni che portano all’acquisto di auto usate si dimostra piuttosto ampio e variegato. C’è chi preferisce un’auto usata essendo abituato a spostarsi con altri mezzi in città, chi si trova in condizioni economiche tali da non poter spendere cifre esorbitanti e chi necessita soltanto di un altro veicolo per qualche spostamento lavorativo.

Le auto usate a Roma rappresentano dunque una grossa opportunità sia per giovani lavoratori che per studenti fuorisede ma serve sempre un metodo ben strutturato che porti a scovare un’offerta adeguata nel rapporto qualità/prezzo. Ecco una guida passo dopo passo dei 3 fattori cruciali da valutare quando si sceglie un’auto usata.

Auto usate: un’attenta lettura del contachilometri

Come già detto, l’auto usata può risultare perfetta per i piccoli spostamenti nel centro urbano. Il riferimento implicito è agli incontri con i clienti, ai trasferimenti da e verso gli uffici, all’accompagnamento dei bambini presso i centri sportivi e allo svolgimento di altre commissioni che sono parte integrante della quotidianità. Prima di passare alla compravendita di auto usate, non guasta un’attenta lettura del contachilometri per avere contezza dell’usura del veicolo.

È consigliabile anche effettuare un test del pedale del freno e degli pneumatici montanti sull’auto usata. Per farla breve, la speranza di un risparmio non deve mai tradursi in una deroga alla sicurezza del conducente e dei passeggeri. Quanto emerge dal libretto e dalle ricevute di revisione deve corrispondere alla realtà dei fatti.

Auto usate: il controllo della batteria

Visionata attentamente la carrozzeria dell’auto usata, l’attenzione si sposta sullo stato attuale della batteria. Dopo averla accesa per qualche istante, il voltimetro rivelerà se sia già pronta per tornare su strada o se debba esser sostituita da altro modello. Nello specifico, quando il voltimetro indica meno di 12V, significa che la batteria è ormai ossidata e che non è in grado di ricaricarsi normalmente.

È bene sapere che il cambio batteria varia da modello a modello e che lo stesso potrebbe richiedere una spesa aggiuntiva di oltre 130 euro. L’utilità di una simile operazione merita sicuramente un approfondimento.

Auto usate: un focus circa le condizioni del motore

Un check up completo dell’auto usata non può fare a meno di un controllo rivolto al motore, al fine di accertarne lo stato di salute. La prima cosa da fare è il controllo dell’olio. Se l’odore dell’olio del motore dovesse risultare forte e dai toni scuri, è conferma di un cambio olio che non viene effettuato da diversi anni.

All’accensione del motore, quando l’olio non viene cambiato regolarmente, seguono degli strani rumori. Trascorso qualche secondo dall’accensione del motore, il comparto inizia a ticchettare, a stridere come se fosse stata rimossa la distribuzione e a lanciare dei colpi sordi per poi spegnersi da solo.

Per questi motivi, è bene prestare attenzione e scegliere con cura l’auto, basandosi non solo sul lato estetico della carrozzeria, ma effettuando anche un controllo della meccanica, così da esser sicuri di acquistare un’auto in perfette condizioni.