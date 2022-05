Fratoianni: “Le imprese dell’energia stanno facendo una montagna mostruosa di profitti”

Le imprese dell’energia stanno facendo una montagna mostruosa di profitti.

Nel caso di Eni parliamo di circa 3 miliardi in 3 mesi, +300% rispetto al 2021.

Li abbiamo pagati noi, con le nostre bollette e con i pieni di benzina.

È surreale, ma li abbiamo pagati anche con le nostre tasse, che sono servite a calmierare le nostre bollette.

Assurdo

E li pagheremo ancora, perché Descalzi gira per il mondo insieme al nostro Governo per fare nuovi affari.

Loro fanno profitti, e indirettamente restituiscono all’Italia l’inflazione che si mangia gli stipendi e la recessione che produce disoccupazione.

Lo dico a Mario Draghi: tutto questo non è accettabile, non è tollerabile, non è giusto.

Ora quei 3 miliardi, e tutti gli altri extra-profitti delle energetiche, devono tornare nelle tasche degli italiani.

Noi non staremo zitti e buoni. Ora basta davvero.



