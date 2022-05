Fratoianni: “È ora che la politica ascolti questo grido e agisca di conseguenza”

«Per loro conta solo il dio danaro, in nome del quale sacrificano anche la vita degli operai. Com’è successo alla mia Luana, che è morta perché l’orditoio era stato manomesso per aumentare la produttività».

Emma è la madre di Luana D’Orazio, la ragazza 22enne uccisa lo scorso 3 Maggio dal macchinario a cui stava lavorando. Da quel tragico giorno ha deciso di impegnarsi in prima persona per fermare questa intollerabile strage quotidiana.

Le sue sono parole che pesano come macigni. E che ci interrogano, tutte e tutti noi. Perché ha ragione Emma quando afferma che non riesce a credere che a quasi un anno dalla morte di Luana, nulla sia cambiato.

Nulla

Ma non finisce qui. Perché è vero, gli imprenditori senza scrupoli che sacrificano lavoratori e lavoratrici sull’altare del profitto sono i diretti responsabili, materiali e non. Ma la politica, immobile, assente, complice, non può essere assolta dalle sue responsabilità.

Il punto non è cosa fare, quello lo sappiamo, lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento.

Il punto è la volontà politica di farlo.

È ora che la politica ascolti questo grido e agisca di conseguenza, perché «è una follia che una persona esce di casa al mattino per andare a lavorare, saluta i suoi cari, e poi non rientra più. Mai più».



