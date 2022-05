Scanzi: “O si decide di credere sul serio a un vero negoziato di pace, o qui finisce male. Malissimo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Il M5S si oppone all’invio di aiuti militari e a controffensive che esulino dal perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa di cui all’articolo 51 della Carta delle Nazioni unite».

«Abbiamo chiesto al premier Draghi e al ministro Guerini di riferire in parlamento in modo che ci sia piena condivisione sull’indirizzo politico e piena possibilità di conoscere gli interventi programmatici del governo.

Siamo contrari ad armi sempre più letali, sempre più pesanti. Carri armati non ne vogliamo mandare. No all’escalation militare”.