Carta d’identità elettronica: sabato 30 aprile quinto Open Day con prenotazione in 6 Municipi e nei 3 chioschi ex PIT

Le aperture straordinarie per la carta d’identità elettronica proseguono con il quinto Open Day di Aprile: sabato 30, infatti, sarà possibile fare richiesta del documento d’identità presso gli sportelli anagrafici dei seguenti Municipi: III, VII, VIII, X, XI e XV.

Nella sola giornata di sabato

Nella sola giornata di sabato, dalle 8.30 alle 16.30, sono inoltre operativi anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino.

Questo fine settimana saranno accolte in totale 800 richieste di rilascio di carte d’identità elettroniche. Resta obbligatoria la prenotazione dell’appuntamento venerdì 29 aprile dalle ore 9 fino all’esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

“Anche nel fine settimana della Festa dei Lavoratori la disponibilità e l’impegno dei Municipi e del personale di Roma Capitale ci consentono di assicurare le aperture straordinarie sul territorio per accelerare i tempi di rilascio delle CIE. Gli Open Day con prenotazione preventiva continueranno anche nei weekend di maggio, mentre prosegue parallelamente il lavoro congiunto tra Roma Capitale, personale e sindacati per migliorare le prestazioni fornite quotidianamente dai Municipi negli uffici anagrafici” ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per richiedere la carta d’identità elettronica sarà sufficiente munirsi di prenotazione, fototessera, vecchio documento e di una carta di pagamento elettronico.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle ore 8 alle ore 14

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio X: le sedi di via Claudio 1 (Ostia) e di Largo del Capelvenere 13 (Acilia) saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Nella sede di Ostia, oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16

Municipio XV: la sede di via Enrico Bassano 10 (La Storta) sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16

ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 8.30-16.30