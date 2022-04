Spiagge, Ferrara (M5S): “Attuale maggioranza non ha fatto nulla di quanto messo in campo dalla nostra: e la nave affonda”

“La nave sta per affondare a Ostia e chi attualmente governa la città e il X Municipio suona il pianoforte per distrarre i passeggeri. La maggior parte dei servizi che abbiamo fornito sulle spiagge libere da quest’anno non ci saranno e i ritardi sono pesantissimi.

Lungo tutti questi anni

Lungo tutti questi anni ci siamo preoccupati in tempo di comunicare con gli enti preposti per la rimozione delle strutture utili al ripascimento, sempre in tempo utile all’inizio della stagione balneare sulle spiagge del litorale: sempre, ci tengo a ribadirlo. Oggi e per molto tempo a venire le spiagge saranno un cantiere e sembra che i ritardi siano già molto pesanti.

Noi come passata amministrazione M5S abbiamo posizionato bagni sulle spiagge e garantito la pulizia due volte al giorno di questi garantendone la sanificazione costante, impiegato decine di spiaggini per la pulizia manuale degli arenili ogni santo giorno dell’estate, garantito la vagliatura delle spiagge libere di ponente e di Castel Porziano due volte a settimana. Oggi non ci risultano appalti avviati per garantire un servizio così completo.

Abbiamo messo la guardiania notturna

Abbiamo messo la guardiania notturna sulle spiagge per la sicurezza delle strutture e dei cittadini romani. Ogni spiaggia aveva un operatore per l’accoglienza e tramite una applicazione i romani potevano vedere l’affluenza delle spiagge in modo da scongiurare affollamenti in tempo di pandemia: ebbene, anche questo servizio è sparito.

Tutti i fine settimana nei primi 45 giorni della stagione estiva abbiamo garantito gli assistenti bagnanti e per tutti i giorni dei restanti mesi la copertura era completa dalle 9 di mattina alle 19 della sera, sia a Castel Porziano che nelle spiagge di ponente.

E Falconi e i suoi cosa si inventano invece? I bagnini con il trucco! Avevano assicurato he avrebbero messo gli assistenti bagnanti per tutto il giorno, ma sostanzialmente ne hanno ridotto l’orario: perché dal lunedì al venerdì per tutti i giorni della stagione estiva, compresi fra il 14 maggio e il 15 settembre, il servizio si svolgerà dalle ore 10 e terminerà alle ore 17. Quindi dalle 17 in poi la gente può tranquillamente affogare o rimanere vittima di qualche sincope sotto al sole.A integrazione per la sicurezza dei bagnanti noi abbiamo poi stipulato protocolli d’intesa con la scuola italiana Cani di Salvataggio che tutti i fine settimana posizionava quattro postazioni in più sulle spiagge libere di Roma.

Non so come sia possibile

Non so come sia possibile, ma sembra ci siano grossi problemi per garantire un servizio adeguato anche in questo caso: possibile che manchino anche gli animali?! Infine, abbiamo istituito una dog beach con assistenza e controlli per tutta la stagione, garantito lo svuotamento dei contenitori differenziando i rifiuti più volte al giorno, posizionato strutture sportive per la pallavolo, illuminato le spiagge di sera. Insomma, la nave sta affondando e Falconi e la sua Giunta municipale sono i pirati; per parafrasare i Righeira, l’estate sta iniziando e il Pd se ne va/sta diventando grande lo sai che non gli va/In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più/È il solito rituale, ma ora manca tutto”.

Così in una nota il consigliere capitolino Paolo Ferrara (M5S).