Fratoianni: “Non è mai una bella cosa sentire la puzza della censura”

Io credo che dalla pessima vicenda che coinvolge il prof. Orsini e CartaBianca, pessima perchè non è mai una bella cosa sentire la puzza della censura, due questioni dovrebbero essere affrontate dalla Rai e dalle tv private.

Primo: la smettiamo di pagare gli ospiti dei talk show di attualità e di politica?

Non sono spettacoli di varietà o concerti

O almeno le emittenti abbiano il coraggio di dire apertamente chi è a libro paga e chi no, per rispetto di milioni di telespettatori.

Secondo: se proprio vogliono essere fiscali e verificare la “purezza” degli ospiti dei talk , comincino a far evitare talk e altri palcoscenici a tutti coloro che, politici e no, hanno fatto affari con il regime russo, o che hanno trescato per anni con gli uomini di Putin, e oggi fanno i patrioti dell’Occidente.

Sarebbe più serio, davvero.



