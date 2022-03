Fratoianni: “20 anni sono passati”

Il 23 marzo del 2002 eravamo oltre 3 milioni al Circo Massimo al fianco della CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Scendemmo in piazza per difendere l’articolo 18, per difendere il diritto di ogni lavoratore e lavoratrice di non esser licenziati senza giusta causa.

Quel giorno un popolo, il popolo della Sinistra, respinse, unito, l’attacco della destra, del governo Berlusconi.

Una storica giornata di lotta

Ma dove non arrivò Berlusconi riuscirono altri.

Prima l’austerity di Monti nel 2011, poi il Jobs Act di Renzi nel 2016, assestarono il colpo di grazia all’articolo 18.

Una parabola funesta.

Che ci ricorda come in Politica non contino le etichette, ma le politiche che si propongono e attuano.

E che dietro alla retorica del nuovo e della crisi, possono sempre nascondersi attacchi ai diritti.

Diritti che, ricordiamolo sempre, non sono mai acquisiti una volta per tutte.

Ripartiamo da qui, dalla consapevolezza del passato, per costruire l’alternativa alla destra.



var url252999 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=252999”;

var snippet252999 = httpGetSync(url252999);

document.write(snippet252999);