Fiumicino, Volotea annuncia nuova rotta per Strasburgo

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori e annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino: dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare anche alla volta di Strasburgo. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Roma a bordo degli aeromobili del vettore.

L’avvio della rotta riduce ulteriormente le distanze tra Roma e la Francia, verso la quale è già disponibile un collegamento per Nantes. Con Volotea, i passeggeri del Lazio potranno raggiungere comodamente il Nord-Est della Francia, programmando uno short break alla scoperta di Strasburgo, con i suoi canali, le sue case a graticcio e la sua frizzante atmosfera culturale. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una visita nella Città Eterna, per perdersi tra storia, chiese, musei e lasciarsi sedurre da un panorama enogastronomico irresistibile.

L’annuncio del nuovo volo Roma Fiumicino-Strasburgo riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio ai passeggeri italiani. Dall’avvio delle sue attività presso lo scalo romano, pochi mesi fa, Volotea è scesa in pista con un bouquet di 5 destinazioni: oltre a Strasburgo, infatti, è possibile raggiungere a bordo degli aeromobili del vettore anche Nantes, Cagliari, Alghero e Olbia. Presso lo scalo di Roma Fiumicino, da ottobre 2021, la compagnia ha trasportato oltre 200.000 passeggeri, per un totale di più di 1580 voli e un’offerta complessiva superiore ai 280.000 posti in vendita.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento da e verso Strasburgo partirà il prossimo 27 maggio e rafforzerà ulteriormente l’asse tra Roma e la Francia – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri romani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta dell’Alsazia, una regione molto suggestiva che, siamo certi, conquisterà diverse tipologie di turisti. Infine, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze italiane: con i nostri voli, vogliamo contribuire a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per il nostro Paese”.

“Accogliamo con interesse l’annuncio di questo nuova rotta – ha commentato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma –. Storicamente la Francia è il secondo mercato internazionale per Roma e l’avvio del collegamento per Strasburgo consentirà di arricchire il portafoglio di destinazioni raggiungibili con un volo diretto, a beneficio della connettività del nostro mercato ed a sostegno del trend di ripresa avviato e che auspichiamo possa rafforzarsi in estate”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.