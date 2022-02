“Italiadomani” a Roma: incontro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Arrivato nella Capitale il tour nazionale di “Italiadomani” , ciclo d’incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La tappa romana – oggi, lunedì 21 febbraio all’Auditorium (sala Sinopoli) a partire dalle 11.30 – è stata organizzata dalla stessa Presidenza con il supporto del Comune di Roma, con la Città Metropolitana di Roma e la Prefettura di Roma. “Italiadomani” fa parte di Next Generation EU, progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri.

PNRR

Obiettivo dell’incontro, illustrare i contenuti e le opportunità del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le opportunità offerte dal Piano: crescita economica sostenibile e inclusiva, pubblica amministrazione più efficiente, trasporti moderni, più coesione territoriale, mercato del lavoro dinamico e all’insegna delle pari opportunità (no discriminazioni di genere e tra generazioni), sanità pubblica rinnovata e vicina alle persone. Il tema viene affrontato con particolare riferimento alle grandi città e a Roma in particolare. Per conoscere i programmi di Roma Capitale legati al Pnrr, vedi le slide.

Ha aperto il dibattito il sindaco di Roma – e presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale – Roberto Gualtieri. Sono intervenuti Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

Dialogo con i cittadini

La seconda parte del meeting è stata dedicata al dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. Ha moderato l’incontro Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la Comunicazione Istituzionale e le Relazioni con i Media della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha partecipato il direttore de Il Messaggero, Massimo Martinelli.



