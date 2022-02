Lezzi: “Le mani della politica sulla Rai”

Il nostro Paese è fatto di personaggi indispensabili. Sono come l’aria e l’acqua, dobbiamo tutti pendere dal loro supremo sapere per sopravvivere.

Per questa nobilissima ragione, Rai3 si pone a servizio del pubblico e mette a disposizione dei cittadini italiani, a spese di questi ultimi naturalmente, il sommo intelletto di due indispensabili: Veltroni e Carofiglio.

Sciocchezze rispetto al privilegio…

No, non importa che l’uno sia da sempre in politica e che con il PD abbia ricoperto svariati ruoli e l’altro sia consulente dell’attuale segretario del PD e ne sia stato pure senatore. Vedete, queste sono solo sciocchezze rispetto al privilegio di vedersi trasmessa la conoscenza attraverso due programmi condotti dai due dotti e sapienti.

No, non esiste alcun intento propagandistico di partito perché Veltroni e Carofiglio sono indispensabili e, soprattutto, insostituibili. Nessuno ne sa quanto loro, nessuno può competere. Il PD non c’entra niente. Al PD possiamo solo riconoscere la capacità di essere pervasivo e penetrante a tutti i livelli, a prescindere dai risultati elettorali.

Gli italiani ringrazino a capo chino, avranno il massimo che il Paese può offrire.



var url241548 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=241548”;

var snippet241548 = httpGetSync(url241548);

document.write(snippet241548);