Casa in affitto: chi paga le spese condominiali?

Studenti fuori sede, (giovani) lavoratori in trasferta ma anche famiglie e coppie che convivono. Sono questi, di solito, i soggetti interessati all’affitto degli immobili.

Nonostante i bonus previsti dal Governo per l’acquisto della prima casa a favore degli under 36 e l’inversione di rotta rispetto al passato – secondo l’ultimo studio condotto da casa.it gli italiani preferiscono acquistare casa piuttosto di vivere in affitto -, il mercato delle case in affitto è in salute, con numeri importanti praticamente in ogni zona del Paese.

In questo articolo vedremo come vengono divise le spese tra inquilino e proprietario, entrando nel merito di quanto sancito dal Codice Civile.

Cosa dice il Codice Civile?

La modalità di ripartizione dei costi tra locatore (cioè il proprietario dell’immobile) e conduttore (chi gode della concessione, a fronte di un impegno economico mensile/trimestrale) è stabilita all’interno del Codice Civile. Nell’articolo 1576 c.c. si legge che spetta all’inquilino sostenere le spese per:

I servizi di routine del condominio: come la pulizia delle scale o il portiere (solo 10% a carico del proprietario)

come la pulizia delle scale o il portiere (solo 10% a carico del proprietario) La manutenzione ordinaria: ad esempio per l’ascensore o il cancello automatico

ad esempio per l’ascensore o il cancello automatico Il consumo ordinario dei beni: relativo al consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento o del condizionamento dell’aria

Mentre il proprietario deve provvedere al pagamento delle spese straordinarie – relative ad interventi una tantum sull’edificio – di quelle urgenti e dell’amministratore di condominio. Allo stesso tempo, il locatore ha l’obbligo di farsi carico dei costi sostenuti per garantire all’inquilino un’abitazione in buono stato e adatta all’uso quotidiano.

Il caso del riscaldamento centralizzato e delle spese in casa

Secondo quando previsto dalla legge, quindi, un onere a carico dell’inquilino è pagare le spese del riscaldamento centralizzato per uso e consumi.

In questo senso, l’importo viene stabilito, al termine della stagione di consumo, in considerazione dei valori usciti durante il servizio di lettura contabilizzatori delle singole unità abitative del condominio.

Molto più problematica è la gestione delle spese ordinarie in casa, spesso motivo di conflitto tra il locatore e il conduttore. Come comportarsi? Se in fase di stipula del contratto non si decide diversamente, il locatore è responsabile dei costi sostenuti per effettuare tutte le riparazioni necessarie per consentire al conduttore di godere del bene durante l’intera durata dell’accordo. Nel caso in cui il proprietario non dovesse eseguire i lavori di ripristino, sarà sua responsabilità risarcire l’inquilino.

Non rientrano nei costi a carico del proprietario dell’immobile le spese causate dall’uso improprio del bene.

Come avviene il pagamento e cosa fare se l’inquilino non paga il condominio

Il pagamento da parte dell’inquilino deve avvenire entro un massimo di due mesi dalla richiesta del locatore. Prima di versare la somma prevista, il conduttore può avvalersi del diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri per la ripartizione. Non solo: può anche prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Qualora il soggetto in affitto non dovesse procedere con il pagamento del condominio per oltre 2 mesi, il padrone di casa può eseguire lo sfratto, seguendo le medesime modalità previste dal mancato pagamento del canone mensile pattuito.

Al contrario, l’amministratore del condominio, in quanto soggetto estraneo al rapporto contrattuale, può solamente sollecitare il padrone dell’immobile senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’affittuario insolvente.