Fratoianni: “Quanto sono ipocriti i messaggi di cordoglio di certa politica, di fronte alla morte del giovane Parelli in Friuli?”

Ma quanto sono ipocriti i messaggi di cordoglio di certa politica, di fronte alla morte del giovane Lorenzo Parelli in Friuli?

Quella morte sul lavoro ha responsabilità chiare.

Per questo la politica dovrebbe aprire una riflessione seria sull’utilità e il significato della vecchia alternanza scuola-lavoro, oggi Pcto.

Un sistema che non funziona e non convince. Che in questi anni ha dimostrato tutti i suoi limiti, rivelandosi troppo spesso sfruttamento di fatto.

Mondo del lavoro malato

Oggi, come ai tempi del governo Renzi, siamo fortemente convinti che queste esperienze non siano ciò di cui la nostra scuola abbia bisogno, soprattutto per definirsi Buona.

Il mondo del lavoro è profondamente malato: anche oggi piangiamo tre vittime nelle ultime 24 ore.

Tra queste Lorenzo, 18 anni, che sarebbe dovuto essere sui banchi di scuola, e Salvatore, 64 anni, precipitato dal capannone dove stava lavorando, che sarebbe dovuto essere in pensione.

Serve un cambiamento radicale, nel lavoro e nella scuola.



