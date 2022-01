Fiumicino, scuole: da domani riformulazione degli orari di uscita pomeridiani di nidi e materne

A partire da domani 13 gennaio e, al momento, fino a venerdì 21 gennaio, a causa dell’attuale situazione di emergenza legata al covid, gli orari pomeridiani degli asili e delle scuole materne comunali saranno contratti, con l’uscita anticipata alle ore 15.

Dopo accurate e attente analisi della situazione

“Dopo accurate e attente analisi della situazione legata alle assenze di bambini e maestre dovute al covid in questi primi giorni di scuola – afferma il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – insieme all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità organizzativa, al momento fino al prossimo venerdì 21 gennaio, con una riformulazione dell’orario dei nidi e delle scuole materne comunali fino alle ore 15, per garantire il servizio e la piena fruibilità per le famiglie alle strutture nonostante le assenze”.

L’assessore alla Scuola di Fiumicino Paolo Calicchio

“La nostra volontà – aggiunge l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio – è quella di lasciare le scuole materne e i nidi comunali aperti. In un contesto difficile come quello che stiamo vivendo, e constatate le difficoltà di presenza di maestre e bambini, contraiamo soltanto gli orario di uscita delle classi a tempo pieno, per il resto non cambierà nulla. Stiamo impegnandoci al massimo dal punto di vista organizzativo, e di questo ringrazio gli Uffici Scuole e Personale, i dirigenti e il corpo docenti, per mantenere una sorta di normalità di cui bambini e genitori in questo momento hanno estremo bisogno. Questa novità sarà attiva a partire da domani e in maniera sperimentale fino al 21 gennaio. Dopo, se le condizioni ce lo permetteranno, si tornerà agli orari normali, altrimenti prorogheremo ulteriormente. Sinceramente spero si vada verso una normalizzazione piuttosto che verso un peggioramento”.