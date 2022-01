Fiumicino, rifiuti, Di Genesio Pagliuca: “La nostra posizione su Pizzo del Prete non cambia”

“La nostra posizione su Pizzo del Prete è sempre la stessa e non cambia: quell’area non può rientrare tra le zone bianche idonee alla realizzazione di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca.

L’immenso valore paesaggistico e storico

“Ora la Regione ritiene, invece, che quell’area sia già tutelata adeguatamente – spiega il vicesindaco – sottovalutando il fatto che senza il vincolo da noi chiesto l’ipotesi di una discarica o di un impianto di rifiuti non è affatto scongiurata. L’immenso valore paesaggistico e storico di quell’area deve essere salvaguardato oggi e per sempre, mettendo la parola fine a una vicenda che va avanti da fin troppo tempo”.

“Al di là del motivo per cui la Regione Lazio si è espressa in modo contrario al vincolo – prosegue – abbiamo chiesto al Mibac di andare avanti col percorso intrapreso già da tempo insieme alla rete e ai i comitati di cittadini. Un percorso volto alla tutela del territorio sul quale noi resteremo fermi, accanto ai cittadini e, anzi, essendo avanguardia. Ringraziamo tutti coloro, dentro e fuori dall’amministrazione, che hanno lavorato perché si raggiungesse questo risultato”.

“Già nel 2019 l’amministrazione aveva chiesto al Ministero dei Beni Culturali e alla Soprintendenza competente per territorio di dichiarare Pizzo del Prete “area di notevole interesse pubblico come bene paesaggistico” – conclude Di Genesio Pagliuca – e, in base a questo, attuare le norme di tutela. Entrambi gli enti si erano espressi favorevolmente rispetto alla nostra richiesta”.