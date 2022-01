Fratoianni: “Gli sciamani del libero mercato tornano alla carica”

Confindustria e i think tank liberali si scagliano contro il limite di 0,75€ sui prezzi delle #FFP2. Evidentemente per loro non è un problema pagare 2-3€ una mascherina.

Per molte famiglie invece sì, per questo è sacrosanto limitare la speculazione e calmierare prezzi.

Prezzi che personalmente credo siano ancora troppo alti

Il prezzo concordato infatti permette ampi margini di guadagno, con una domanda alta e costante. Al punto che in questo momento nella grande distribuzione si vendono tra i 0.35 e i 0,50€.

Tutt’altra storia sarebbe stata se in questi due anni avessimo deciso di investire in linee di produzione ad hoc per le mascherine, sotto il controllo pubblico.

Ma, per mancanza di forza o volontà politica, così non è stato e ora ne paghiamo le conseguenze.

Penso che il governo dei migliori possa fare di meglio, almeno più di un qualunque supermercato.

Vi sottopongo una proposta scioccante: mascherine e tamponi gratuiti.

Non sarebbe un buon modo di proteggere la nostra salute, individuale e collettiva?



