Pescara, Rigenerazione Urbana: 20 milioni di euro alla città

Il 30 dicembre resterà una data di enorme importanza nella storia amministrativa della città di Pescara e fiore all’occhiello dell’attuale governo cittadino. In questa data il Ministero dell’Interno ha infatti reso noto di aver concesso per decreto un finanziamento da 20 milioni di euro nell’ambito delle risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale». Uno straordinario risultato politico e amministrativo.

L’elenco delle opere ammesse a finanziamento

•Riqualificazione energetica degli Edifici Erp di via Carlo Alberto dalla Chiesa comparto Nord (per un importo di 2.100.000,00 euro)

•Riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici Erp di via Caduti per Servizio (2.900.000,00 euro)

•Riqualificazione Borgo Marino Sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV Novembre (2.000.000,00 euro)

•Via Valle Furci ai fini sociali dove dovrebbe essere realizzata una struttura per i padri separati (350.000,00 euro)

•Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, dei campi “Adriano Flacco”, “Ettore D’Agostino” e “Rocco Febo” (importo complessivo 1.600.000,00)

•Lavori di adeguamento alle normative Coni quelle per il Palazzetto dello Sport “Ciro Quaranta”, “Simona Cornacchia” e “Giovanni Paolo II” (1.500.000,00 euro complessivi)

•Interventi di manutenzione di strutture per la promozione di attività culturali con la riqualificazione del Waterfront Fluviale (3.800.000,00 euro)

•Piazza Alessandrini e Media Museum (1.900.000,00 euro)

•Il miglioramento con fine ambientale di via Valle Fuzzina, il recupero di Fonte Borea, il completamento del Parco Archeologico del Colle del Telegrafo e di un tratto di via del Circuito( prevedono un investimento di 550.000 euro)

•Riqualificazione del Lungomare Nord e Sud (per 1.900.000,00 di euro)

•Riqualificazione di Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto (per 1.400.000,00 di euro).



