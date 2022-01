Fratoianni: “L’affanno del governo è sempre più evidente, come la sua incapacità di dare risposte tempestive e efficaci”

L’affanno del governo è sempre più evidente, come la sua incapacità di dare risposte tempestive e efficaci.

Sull’obbligo vaccinale continuano a far finta di niente.

In molte realtà il sistema sanitario non riesce più ad assistere i cittadini contagiati, con il caos sulle attese per i tamponi e confusione su quarantene e autosorveglianza.

Sulla scuola assistiamo a un balletto imbarazzante

Norme e contro norme, mentre continua l’assenza di interventi sulla ventilazione, l’areazione delle aule e sul tracciamento.

Per non parlare degli obiettivi non raggiunti, le comunicazioni inefficaci e la gestione imbarazzante, nascosta dalla divisa del commissario.

Un’azione di governo che mi preoccupa in una fase come questa, completamente dissociata dalla realtà.

Un affanno confermato dal silenzio assordante del presidente Draghi, che a poche settimane dall’elezione del Capo dello Stato, non vuole associare la sua faccia a questo affanno.

No, non è un bell’inizio di anno per gli italiani.



var url226053 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=226053”;

var snippet226053 = httpGetSync(url226053);

document.write(snippet226053);