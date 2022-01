Fratoianni: “1.322 famiglie iniziano il nuovo anno con il licenziamento. Un inizio drammatico”

Questa ha deciso #AirItaly, di proprietà del principe Aga Khan e di Qatar Airways, mandando sul lastrico lavoratori e lavoratrici. Nella più completa e colpevole assenza del governo.

Ma il ministro #Giorgetti, i suoi colleghi e la maggioranza che li sostiene, non hanno nulla da dire o da fare?

Bloccare i licenziamenti

Il governo italiano deve farsi rispettare, bloccare in queste ore i licenziamenti e convocare subito i proprietari della compagnia, che non hanno avuto nemmeno la decenza di presentarsi al tavolo con i sindacati.

Questi im-prenditori senza scrupoli non possono sempre farla franca.



var url225596 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=225596”;

var snippet225596 = httpGetSync(url225596);

document.write(snippet225596);