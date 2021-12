Fratoianni: “Ci vuole più rispetto, caro Draghi, di chi è in difficoltà, dei giornalisti che osano fare domande”

Ricordate la stizza con cui nella conferenza stampa di fine anno, #Draghi ha zittito il cronista de Il Fatto Quotidiano, “colpevole” di aver sottolineato che la riforma IRPEF avvantaggia chi guadagna di più?

Disse che si trattava di bugie e che a essere favorite sono le classi meno abbienti.

Da settimane noi sappiamo e denunciamo che non è così.

Oggi arriva la conferma ufficiale dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio

Ai #manager andranno in media 368€, mentre agli #operai 162€. Meno della metà.

Agli #impiegati va un po’ meglio, 266€, comunque 100€ in meno del loro capo.

Credo che ormai ogni dubbio su quali interessi difenda questo governo sia superfluo. E no, se stai leggendo questo post probabilmente non sono i tuoi.

Ci vuole più rispetto, caro Draghi, delle persone, di chi è in difficoltà, dei giornalisti che “osano” fare domande e anche dell’opposizione che segnala quello che non va.



