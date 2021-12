Natale a Padova

Una passeggiata-spettacolo di circa un’ora, a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del rione all’ombra delle mura cinquecentesche: l’appuntamento è giovedì 23 dicembre alle 17:00, con ritrovo alla storica Porta Liviana da dove partirà e si concluderà il tour che si snoderà in quattro tappe intorno a piazzale Pontecorvo.

All’apertura dell’evento sarà presente l’assessore al commercio, Antonio Bressa.

Teatro padovano

Nel corso delle quattro soste, attori e musicisti professionisti del teatro padovano, Francesca Sartore, Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Giulia Briata, Lorenzo Toso e Silvio Barbiero, si esibiranno con brani recitati, letture, performance.

Quello di giovedì è l’ultimo evento del Natale Liviana – La Porta dei Bambini, il contenitore di proposte per il periodo natalizio sostenute dal Comune di Padova con il bando promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio. Le iniziative sono state realizzate grazie a tutti i commercianti della zona che si sono uniti e messi in rete per proporre, dall’11 al 24 dicembre, giornate e momenti dedicati alle famiglie e ai bambini all’insegna del libro, della lettura, della solidarietà.

Per maggiori informazioni: ufficio stampa Liviana – la porta dei bambini. Associazione Tarassaco.



