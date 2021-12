Nomentano, Piazza bologna e Tiburtina, task force di carabinieri per monitorare la movida

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono stati impegnati in un piano di controllo nelle zone di piazza Bologna, con particolare riguardo alle aree adiacenti alla Stazione F.S. Tiburtina e nel quartiere Nomentano.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato un centinaio di persone, alcune delle quali sono state denunciate a piede libero, e controllato circa 47 veicoli. Al termine di un controllo i militari hanno denunciato un cittadino straniero di 20 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso senza giustificato motivo, di alcuni arnesi da scasso quali un cacciavite, una chiave esagonale e una chiave combinata, che al termine del controllo sono stati sequestrati. I Carabinieri della Stazione Salaria, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato per lo stesso motivo, un cittadino straniero di 47 anni, nullafacente e domiciliato in un campo nomadi della Capitale. Nel furgone condotto dall’uomo i militari nel corso del controllo hanno rinvenuto e poi sequestrato, 2 cacciaviti, 2 pinze, una tenaglia, un martello, una chiave inglese, altre chiavi combinate e un attrezzo multiuso.

Sono stati invece segnalati alla competente Autorità, per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale 3 giovani romani mentre una donna straniera, di 63 anni, senza fissa dimora, è stata sanzionata poiché aveva posto in essere delle condotte che impedivano la libera fruizione delle infrastrutture ferroviarie mobili in largo Guido Mazzoni.