Di Battista: “Sospendiamo i processi per il bene dello Stato. Queste parole le pronunciò Marcello Pera”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

“Sospendiamo i processi per il bene dello Stato”. Queste parole le pronunciò Marcello Pera il 4 maggio del 2003. Ovviamente Pera si riferiva a Berlusconi, allora Premier. Leggete ancora: “Nel suo caso il processo non solo discredita la figura del presidente del Consiglio, ma anche la sua immagine internazionale, particolarmente delicata in questo momento. A mio avviso c’è più di una giustificazione per sospendere il processo, con i tempi di prescrizione bloccati s’intende, rinviandolo a quando la funzione istituzionale sarà cessata”.

Quando pronunciava queste parole indegne Pera era Presidente del Senato, era dunque la seconda carica dello Stato!

Perché ho tirato fuori questa intervista? Perché il nome di Pera circola fortemente come Presidente della Repubblica. Pensate, è il candidato di Verdini.

Denis Verdini – sebbene si trovi agli arresti domiciliari per esser stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere per il crac del Credito fiorentino – sta partecipando alle manovre per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. D’altronde nel Paese alla rovescia è tutto possibile. E’ possibile che un finanziatore di Cosa nostra come Berlusconi prenda il posto di Mattarella al quale, sempre Cosa nostra, ha assassinato un fratello. E’ possibile che Draghi diventi Presidente della Repubblica dopo aver garantito ai politici terrorizzati di andare al voto la prosecuzione della legislatura magari con il Ministro Franco che si sposta a Palazzo Chigi (le Istituzioni che diventano un suq, insomma).

E’ persino possibile che Verdini muova i fili per il Quirinale

D’altronde Verdini ha legami con Berlusconi, con Renzi e sua figlia sta con Salvini. Lo stesso Pera è un uomo dai molteplici legami. Legami con il centro-destra ma anche con Renzi (nel 2016 lanciò persino un comitato per il sì al referendum renziano parlando di “crisi politica e di crisi di fiducia in Europa e sui mercati” in caso di vittoria del NO).

Sapete qual è il problema? E’ che ormai in troppi si abituano a tutto. Assuefazione e fatalismo sono i principali ostacoli al cambiamento. Cose impossibili diventano plausibili nel “Paese del sottosopra”. Persino che un “galeotto” partecipi, in un certo senso, alla scelta del Capo dello Stato. Io cerco di ricordare alcune cose perché la memoria va sempre esercitata. Ricordatevi di queste parole di Pera. E’ importante. Potrebbe diventare Presidente della Repubblica (dunque presiedere anche il CSM, l’organo di rilievo costituzionale di governo autonomo della magistratura italiana) uno che voleva sospendere i processi di Berlusconi.

var url221201 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=221201”;

var snippet221201 = httpGetSync(url221201);

document.write(snippet221201);