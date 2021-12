Pescara, Baby Hub per la vaccinazione pediatrica anti-covid

La campagna vaccinale anti Covid-19 della Asl di Pescara per i bambini dai 5 agli 11 anni comincia dunque il 16 dicembre 2021.

È possibile prenotare la vaccinazione della prima dose pediatrica in modo del tutto analogo a quella degli adulti, ovvero dal portale di Poste italiane, al link www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, tramite numero verde 800 00 99 66 , dagli sportelli Postamat, o rivolgendosi ai portalettere.

La prenotazione è attiva a partire dalla mezzanotte di oggi 15 dicembre 2021.

È necessario inserire (o comunicare) il codice fiscale e la tessera sanitaria del minore

Per accedere ai Baby Hub è necessaria la prenotazione. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, o esercente patria potestà. Si consiglia, per accelerare di molto le procedure di registrazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali, di accedere con il Modulo Unico e il Modulo di Consenso per i minori già stampato e opportunamente compilato. Entrambi i moduli sono scaricabili dal sito web aziendale, alla pagina:

https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420

Di seguito sono elencati tutti i Baby Hub o le date dedicate ai bambini nei Centri Vaccinali per adulti.

Baby Hub Pescara, ex Stazione di Pescara Porta Nuova

Grazie alla collaborazione con il Comune di Pescara, con la Croce Rossa, l’Associazione Adricesta Onlus le vaccinazioni ai bambini si terranno, dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nel Baby Hub allestito presso il Centro Vaccinale ex Stazione Pescara Porta Nuova, in uno spazio adiacente al Centro Vaccinale già attivo.

Per le vaccinazioni anti Covid-19 dedicate all’età pediatrica, organizzate in due linee vaccinali ognuna con un medico, un infermiere e un amministrativo, si somministrerà il vaccino pediatrico Pfizer-Biontech (dose da 10 microgrammi).

Il Baby Hub sarà aperto, a partire dal pomeriggio del 16 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Chiuso il sabato e la domenica.

All’interno dello spazio vaccinale è stata allestita un’area giochi e verranno realizzati momenti di intrattenimento per i bambini, a cura dell’Associazione Adricesta.

Baby Hub del Servizio Vaccinazioni (Vecchio Ospedale) – Via Renato Paolini 47, Pescara

Anche questo Centro, riservato alla popolazione di età pediatrica, sarà aperto dal 16 dicembre 2021. Per accedere vigono le stesse modalità di prenotazione e di registrazione sopradescritte.

Osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Vaccinazioni pediatriche presso i Centri Vaccinali anticovid di Città Sant’Angelo Village Outlet , di Penne e di Scafa

I Centri che già accolgono le vaccinazioni anti-covid riservano alla vaccinazione di età pediatrica i seguenti giorni e orari

Città Sant’Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant’Angelo, “Ingresso D”:

Il 23 dicembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Il 29 e 30 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Penne, Contrada Campetto:

Il 29 dicembre 2021 ed il 3 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Val Pescara – Scafa, Area ex Cementificio:

Il 28 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.



