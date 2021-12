Video chat Omegle e OmeTV: somiglianze e differenze

I nostri contemporanei possono ritenersi molto fortunati in termini di opzioni sulle modalità di comunicazione. Al giorno d’oggi, tu ed io possiamo chiamarci a migliaia di chilometri di distanza, inviare messaggi di testo e vocali, parlare tramite videochiamata e molto altro. Esistono davvero tante forme di comunicazione e ci sono ancora più piattaforme per la comunicazione online. Tuttavia, tra queste, quelle di maggior rilievo sono le chat video ed è di loro, infatti, che vogliamo parlare oggi.

Comunicazione attraverso chat video

La chat video è un sito o un’applicazione, il cui obiettivo principale è quello di connettere persone in maniera casuale tramite la comunicazione video. Pertanto, questo sito è sia una piattaforma di incontri, sia un social network specifico e un’eccellente opportunità per scoprire il mondo intero.

Esistono dozzine di chat video rinomate e una centinaia tra quelle meno conosciute. Non è materialmente possibile esaminarli tutti in un solo articolo. Pertanto, abbiamo deciso di concentrarci su due siti molto interessanti e conosciuti con un pubblico di migliaia di persone. Probabilmente ne hai già sentito parlare, ma quasi sicuramente non ne conosci tutte le caratteristiche. Stiamo parlando di Omegle e OmeTV, abbastanza simili tra loro, ma allo stesso tempo videochat completamente diverse.

Fatto interessante: ci sono sei anni di differenza tra Omegle e OmeTV. Omegle è operativo dall’inizio del 2009 e il lancio del sito Web OmeTV è avvenuto solo nel 2015. Ma una differenza di anni così grande non ha impedito a OmeTV di attirare un vasto pubblico e di accaparrarsi molti utenti di Omegle. Il numero di utenti online qui spesso raggiunge i 200.000 e gli stessi sviluppatori chiamano OmeTV l’alternativa più veloce a Omegle.

Omegle: caratteristiche, capacità e strumenti

La video chat di Omegle non ha bisogno di presentazioni. Questo è il primo sito di questo genere nella storia, lanciato nel 2009. Prima di Omegle, le chat online non esistevano affatto. Anche se vale la pena chiarire che la funzione di chat video è apparsa per la prima volta su un altro sito: Chatroulette. A quel tempo, Omegle aveva solo una chat casuale di testo.

Sul sito Web di Omegle, puoi scegliere la lingua di comunicazione, chattare con estranei in una chat di testo o video a tua scelta, aggiungere un elenco di interessi per cercare più minuziosamente gli interlocutori, visitare la chat del tuo college o andare a una sezione non moderata in cui può chattare su qualsiasi argomento. Compresi quelli molto espliciti.

Un’altra caratteristica interessante di Omegle è che anche le persone di età inferiore ai 18 anni possono utilizzare la chat video. Omegle consente l’utilizzo del sito da parte di adolescenti di età pari o superiore a 13 anni sotto la supervisione dei genitori. Tale opportunità è rara per le chat video online. La maggior parte delle piattaforme ha un’età minima di 18 anni.

Gli svantaggi di Omegle includono una moderazione piuttosto mediocre, così come la mancanza di applicazioni mobili. Se hai intenzione di videochattare dal tuo smartphone, dovrai utilizzare la versione web tramite un browser. Questo non è molto conveniente, anche se in generale la versione mobile funziona abbastanza bene.

OmeTV: specifiche e novità utili

Quando visiti il ​​sito OmeTV dopo aver navigato in Omegle, il design più moderno cattura immediatamente la tua attenzione. Omegle sembra oggettivamente un po’ datato e obsoleto. Anche dal punto di vista funzionale, OmeTV è diverso. Per alcuni versi in meglio, per altri in peggio. Ad esempio, qui non è possibile cercare interlocutori per interessi. Ma c’è un filtro di genere insieme alla scelta del linguaggio di comunicazione.

Molti utenti adorano OmeTV per il suo traduttore di messaggi integrato. Ora sempre più chat video stanno adottando questa funzione, ma OmeTV è stato uno dei pionieri in questo senso. In Omegle non c’è ancora alcuna opzione disponibile per la traduzione dei messaggi. È necessario utilizzare un traduttore di terze parti.

Ma il vantaggio principale di OmeTV comparato ad Omegle sono le app mobili per iOS e Android. Puoi installare il programma sul tuo dispositivo (tablet o smartphone) per comunicare comodamente quasi ovunque e in qualsiasi momento. Non è necessario aprire un browser, inserire l’indirizzo del sito e così via. Un clic e l’applicazione viene avviata. È molto conveniente. Inoltre, l’applicazione è disponibile in più di 40 lingue, quindi non avrai sicuramente alcuna difficoltà con l’installazione e l’utilizzo.

Confronto tra Omegle e OmeTV

Diamo un’occhiata alle funzioni di ciascuna delle chat video iniziando con quelle in comune:

chat di testo e video;

ricerca per filtro lingua;

gratuito (OmeTV ha alcune funzioni a pagamento).

Ed in sostanza, qui finiscono le caratteristiche generali di queste chat video. Tuttavia, ci sono molte più differenze tra loro e funzioni uniche.

Caratteristiche di Omegle:

completamente gratuito da usare;

accesso per adolescenti dai 13 anni in su (con il consenso e la supervisione dei genitori);

sezione separata per adulti;

possibilità di chattare con gli studenti della tua università;

ricerca di interlocutori secondo l’elenco degli interessi;

sezione non moderata.

Come puoi vedere, Omegle, con la sua semplicità tecnica, è una video chat abbastanza funzionale con un pubblico molto attivo. Di solito ci sono oltre 30.000 utenti online.

Caratteristiche di OmeTV:

la possibilità di specificare il proprio sesso: “Uomo”, “Donna” o “Coppia”;

traduzione automatica dei messaggi nella lingua selezionata;

registrazione tramite profili social network (opzionale);

App iOS e Android;

fascia d’età 18+;

funzionalità aggiuntive a pagamento: ritorno alla chat e pass VIP.

Le chat video di Omegle e OmeTV sono piattaforme molto conosciute con diverse funzioni utili, ma ovviamente non sono perfette. Omegle non ha ancora un’applicazione mobile e ha una moderazione molto mediocre, e OmeTV ha troppo poche impostazioni per la ricerca di interlocutori, motivo per cui a volte prima di trovare persone interessanti può passare molto tempo.

Pertanto, ti consigliamo di non focalizzarti su un’unica video chat, ma di provare altre alternative: Emeraldchat, Omegle chat, Bazoocam e altre. Tra queste ci sono un numero enorme di piattaforme interessanti con funzioni uniche, soluzioni tecniche innovative e impostazioni di ricerca molto flessibili. Sentiti libero di sperimentare e scoprire cose nuove. Ti garantiamo che non te ne pentirai!

Conclusione

Non c’è dubbio che nel prossimo futuro vedremo molti nuovi formati di comunicazione che non conosciamo nemmeno ora. Ma oggi, una delle opzioni più interessanti sono le chat video online. Sono utili, facili da usare e oltrepassano quasi tutti i confini tra le persone in tutto il mondo.

L’interesse per le chat web potrebbe non essere così forte come lo era dieci anni fa, quando era al suo apice. Tuttavia, centinaia di migliaia di persone continuano a trovare qui interlocutori interessanti, diventano amici o addirittura coppie. Allora perché non provi anche tu? Inoltre, oggi ci sono davvero molte opzioni!