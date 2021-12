Roma Capitale e Università del Lazio insieme per l’innovazione della città

Incontro in Campidoglio su accordo di collaborazione per intercettare e sfruttare al meglio il PNRR. Sindaco Gualtieri: “Coinvolgiamo le migliori competenze tecniche e scientifiche per cogliere un’occasione che non possiamo sprecare”.

Roma Capitale e le Università del Lazio

Roma Capitale e le Università del Lazio uniscono le forze per intercettare e spendere al meglio i fondi del PNRR. Si è svolto infatti questo pomeriggio in Campidoglio un incontro per arrivare alla firma di un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e gli atenei de “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre”, “della Tuscia” e “Luiss”. L’intesa si pone l’obiettivo di unire le competenze scientifiche accademiche a quelle tecniche a amministrative dell’Amministrazione Capitolina, al fine di poter accedere e di utilizzare nel modo più efficace le risorse che arriveranno e che saranno necessarie per affrontare gli investimenti in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, transizione ecologica e mobilità sostenibile, transizione digitale e progetti di inclusione sociale.

“Con questa collaborazione che definiremo a breve – ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – intendiamo coinvolgere le migliori competenze tecniche e scientifiche e mettere l’innovazione al servizio della città, per cambiarne il volto nel corso dei prossimi anni. Con il PNRR – ha concluso il primo cittadino – abbiamo infatti una grande occasione che non possiamo permetterci di sprecare”.

All’incontro erano presenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i rappresentanti dei vari atenei, tra i quali la Rettrice de “La Sapienza”, Antonella Polimeni, il Rettore di “Roma Tre” Luca Pietromarchi, il Prorettore di Tor Vergata Vicenzo Tagliaferri, il Professore Alessandro Sterpa, per la “Università della Tuscia” e il Prorettore per la Ricerca della Luiss, Stefano Manzocchi.