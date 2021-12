Di Battista: “In questo Paese è drammaticamente tutto possibile”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Mentre si parla di Berlusconi Presidente della Repubblica, un fondo straniero, il KKR & Co., si sta comprando Telecom senza che nel Paese vi sia un minimo dibattito. Tra l’altro Telecom, insieme a Leonardo e Cassa Depositi e Prestiti, è in lizza per aggiudicarsi l’appalto miliardario per creare il “cloud”, la piattaforma che dovrà accogliere e gestire tutti i dati della Pubblica Amministrazione. Dati sensibili per intenderci. Questi dati, dunque, sarebbero sotto il “controllo” anche di un fondo finanziario con sede a New York. Roba da matti.

Eppure è oggi che va fatta prevenzione per non piangere le solite lacrime di coccodrillo estive. E’ oggi che vanno impostate azioni concrete: acquisto di Canadair, messa in sicurezza del territorio, istallazione di videocamere, piantumazione di alberi, interventi contro l’erosione, manutenzione dei canali di irrigazione. Da noi, al contrario, si aspetta giugno per commentare le consuete temperature record o imprecare contro i soliti piromani senza scrupoli.

Come se la mafia non esistesse più, come se lo Stato l’avesse annientata. Ma quando mai. Siamo il Paese dei depistaggi di Stato, dei collaboratori di giustizia freddati tre giorni prima che cantassero sui mandanti occulti delle stragi, dei carabinieri e degli uomini dei servizi condannati per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma pare non interessi, certamente interessa meno che riportare tutte le dichiarazioni di B. in campagna elettorale permanente per il Colle.

Sono convinto che fino a qualche tempo fa Berlusconi non ci pensasse minimamente di diventare Capo dello Stato. L’uomo ha la moralità che ha, ma certo non è un coglione. Oggi inizia a pensarci. Perché il fatto stesso che se ne parli, che si parli di una roba così assurda, ci fa capire che in questo Paese è drammaticamente tutto possibile.