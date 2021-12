Luce blu: l’impatto sugli occhi ed i possibili rimedi

Sempre più spesso si sente parlare della luce blu trasmessa dagli schermi luminosi e delle problematiche che può causare alla vista. Il problema di fondo è che, oltre ad essere da sempre emessa dal sole, oggi la tecnologia regna sovrana in ogni luogo, in qualsiasi casa infatti ci sono almeno un paio di smartphone, un pc, una televisione, lampade led, tablet…tutti dispositivi che emettono luce blu, che racchiude una porzione benefica per il nostro organismo, ma anche una potenzialmente dannosa. È per questo che gli esperti raccomandano l’uso di accorgimenti che possono limitare disagi e i rischi derivanti dall’esposizione prolungata a questa particolare luce.

Luce blu, cos’è e come proteggersi

La luce blu ci accompagna da sempre, emanata dal sole. È responsabile di alcuni dei processi fisiologici più importanti come il ritmo sonno – veglia e influenza molto il nostro stato di benessere generale, agendo sull’umore. Inoltre, ci consente di percepire il colore blu in tutte le sue sfumature. Negli ultimi anni, però, il sole non è più l’unica fonte di luce blu. Diversamente da quella che è una credenza condivisa, la luce blu non viene emanata solo dai computer, ma anche da molti dispositivi elettronici, molto utilizzati non solo dagli adulti ma anche dai più piccoli e dall’illuminazione a led che oramai è presente nella gran parte degli ambienti. La luce che raggiunge gli occhi umani è suddivisibile in: spettro visibile (lunghezza d’onda che oscilla dai 380 ai 780 nm) e spettro non visibile. La luce blu oscilla dai 380 e i 500 nm e rientra nella prima categoria, è una luce visibile ad alta energia, che rappresenta la fonte di rischio maggiore. Gli effetti di un’eccessiva esposizione possono variare: dal più semplice disagio visivo, fino a condizioni più patologiche, come le fotoretiniti.

Proteggersi da queste lunghezze d’onda ad alta energia è consigliabile e lo si può fare, innanzitutto evitando l’esposizione oltre il necessario, secondariamente indossando occhiali anti luce blu in modo da avere una vera e propria protezione per gli occhi. Queste lenti hanno la caratteristica di non bloccare completamente la luce blu, ma solo la parte nociva di essa, lasciando passare, invece, la componente benefica. Gli esperti consigliano di utilizzare questi occhiali non solo durante la giornata lavorativa trascorsa dinanzi al computer ma anche mentre si guarda la televisione o si utilizza lo smartphone. È bene precisare inoltre che occhiali dotati di queste lenti possono essere utilizzati sia da chi necessità di correggere un difetto visivo, sia da chi non ha bisogno di lenti correttive, ma desidera proteggere gli occhi dalla luce blu potenzialmente dannosa. Se è vero che essere esposti in modo prolungato alla luce blu può causare danni, è altrettanto vero che in dosi non eccessive la luce blu è una valida alleata per combattere l’insonnia e la depressione invernale, infatti quando raggiunge la retina ha un effetto benefico sul cervello ed è in grado di apportare un immediato benessere.

Cosa provoca la luce blu

I disturbi dell’apparato visivo causati da un’esposizione prolungata alla luce blu sono molteplici, tra i più diffusi è possibile sicuramente citare l’arrossamento degli occhi, l’affaticamento oculare, l’astenopia accomodativa (ovvero la difficoltà di mettere a fuoco) e l’occhio secco con conseguente alterazione del film lacrimale. I dispositivi tecnologici inoltre hanno modificato le abitudini visive, oggi infatti siamo abituati a guardare tutto da vicino con conseguente disidratazione della cornea dovuta alla diminuzione dell’ammiccamento. È risaputo inoltre che per riposare la vista è indispensabile di tanto intanto, guardare lontano, verso l’orizzonte. I problemi più seri però si verificano nel lungo periodo o in caso di esposizione eccessiva, come avviene a certe latitudini, quando l’esposizione alla luce può provocare danni alle differenti strutture dell’occhio; le radiazioni ultraviolette impattano prevalentemente sulla parte anteriore (cornea e cristallino) mentre la luce blu può arrivare più in profondità e interagire con i fotorecettori della retina. Utilizzare soluzioni visive che possano attenuare la luce blu ha come primo effetto la diminuzione dell’abbagliamento digitale percepito e migliora la qualità della visione.