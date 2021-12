A Natale da Roma Fiumicino decollano 4 rotte speciali targate Vueling!

Dal 18 dicembre al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza dalla base romana possono approfittare dei collegamenti natalizi della Compagnia e volare fino a Bilbao, Siviglia, Dubrovnik e Lione.

Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airilines Group), lancia 4 rotte speciali in vista del Natale! Dal 18 dicembre al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza da Roma Fiumicino potranno infatti decollare verso 4 destinazioni imperdibili in questo periodo dell’anno come Bilbao, Siviglia, Dubrovnik e Lione.

A Natale, da Roma Fiumicino – base strategica della compagnia – la città spagnola di Bilbao sarà raggiungibile con 4 voli operati rispettivamente: sabato 18 dicembre, domenica 26 dicembre, domenica 2 e 9 gennaio 2022. Siviglia invece sarà raggiungibile con 7 voli operati lunedì 20 dicembre, venerdì 24 dicembre, lunedì 27 dicembre, venerdì 31 dicembre, lunedì 3 gennaio 2022, venerdì 7 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio 2022. Dubrovnik è collegata con Roma Fiumicino da 4 voli operativi alla domenica, il 19 e il 26 dicembre, il 2 e il 9 gennaio 2022. Infine, Lione è connessa con la base romana con 4 voli: 1 operato domenica 19 dicembre e 3 invece lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio 2022.

Rotta Giorni di operatività Roma Fiumicino – Bilbao Sabato 18 dicembre Domenica 26 dicembre Domenica 02 gennaio Domenica 09 gennaio Bilbao – Roma Fiumicino Roma Fiumicino – Siviglia Lunedì 20 dicembre Venerdì 24 dicembre Lunedì 27 dicembre Venerdì 31 dicembre Lunedì 03 gennaio Venerdì 07 gennaio Lunedì 10 gennaio Siviglia – Roma Fiumicino Roma Fiumicino – Dubrovnik Domenica 19 dicembre Domenica 26 dicembre Domenica 02 gennaio Domenica 09 gennaio Dubrovnik – Roma Fiumicino Roma Fiumicino – Lione Domenica 19 dicembre Lunedì 27 dicembre Lunedì 03 gennaio Lunedì 10 gennaio Lione – Roma Fiumicino

Per tutta la stagione invernale, sono 9 i collegamenti continuativi operati da Roma Fiumicino. Dalla base romana è infatti possibile raggiungere alcune delle capitali europee più frequentate durante l’inverno come Malaga, Alicante, Amsterdam, Barcellona, Londra Gatwick, Gran Canaria, Parigi Orly, Valencia e Tolosa.