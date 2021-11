Ostia, sanzionate 3 persone per violazione della normativa anti covid

Serratissimi i controlli sul litorale da parte degli agenti del X Distretto Lido e X Gruppo Mare di Polizia Locale di Roma Capitale per il rispetto della normativa anti covid e per la verifica della regolarità delle necessarie autorizzazioni previste per gli esercizi commerciali.

Nel corso dei controlli

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sanzionato due clienti di un bar per la mancanza del green pass nonché il titolare dell’esercizio per l’omesso controllo della certificazione nei confronti degli avventori.

Nella successiva ispezione effettuata in un altro esercizio commerciale a causa dell’assenza di autorizzazioni riscontrate, gli operatori hanno inibito l’utilizzo di una parte del locale con un apposito cartello.

Sono tutt’ora in corso accertamenti presso l’Ispettorato del Lavoro per verificare la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti.

90 persone le persone identificate al termine dell’operazione.