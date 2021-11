Manutenzione stradale, Energie per Fiumicino: “Si fa acqua da tutte le parti”

Le problematiche cittadine non si risolvono certamente con un colpo di bacchetta magica, ma siamo consapevoli che si può e si deve fare di più.

Nonostante le varie attività di propaganda, con foto scattate qua e là dai nostri amministratori, il malcontento della cittadinanza aumenta ed i cittadini restano impotenti di fronte all’incuria che viene riservata ad alcune località.Siamo rimasti favorevolmente colpiti dal lavoro dell’Amministrazione, che su tutto il territorio, si sia adoperata nella pulizia delle caditoie e dei tombini pieni e ricolmi di qualsivoglia rifiuto (dalle foglie, alla sabbia, passando per i rifiuti dei cittadini come mascherine, mozziconi di sigarette ecc…) ed abbiamo pensato ed auspicato che finalmente l’annoso problema degli allagamenti si fosse in qualche modo arginato. Purtroppo, alle prime vere piogge, ci siamo accorti che non è stato così.