Latina, manutenzione strade: ripartono i primi lavori

Con la riapertura degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi, il Servizio Decoro e Manutenzioni del Comune di Latina ha riattivato in data odierna il Lotto 2 dell’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade.

Nell’attesa di aggiudicare l’altro lotto – bloccato da un contenzioso dinanzi al Tar in via di definizione – le attività proseguiranno con gli interventi definiti prima della sospensione dovuta all’emissione dei DPCM in materia di contenimento del coronavirus. Nei prossimi giorni si procederà ai lavori di manutenzione ordinaria, sulla segnaletica orizzontale e sui tratti di strada programmati. Il primo cantiere ad aprire sarà quello relativo al rifacimento del manto stradale in Via Duca del Mare.