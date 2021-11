Fiumicino, Caroccia: “Pronti i fondi per risanare diverse strade del territorio”

“Sono pronti i fondi destinati a interventi di risanamento di diverse strade del territorio”. Lo dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Tra queste anche via Ovodda, ad Aranova dove, lo scorso luglio, si è tenuta un’assemblea dei residenti con la presidente del consiglio Vona e il consigliere Calcaterra. In quella sede, l’amministrazione si è presa l’impegno di intervenire sul manto stradale fortemente compromesso.

La presidente del Consiglio e il capogruppo Pd hanno portato all’attenzione dell’assessorato le legittime richieste dei residenti e sollecitato questi interventi – sottolinea Caroccia – più volte in questi mesi”.

“Nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo – conclude -, come detto daremo il via ad opere necessarie per la sicurezza di via Ovodda e di altre strade della città. E’ stato approvato anche il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e risanamento idrogeologico su via Siliqua, sempre ad Aranova”.