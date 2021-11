Melio: “Occorrono anche più controlli”

Da oggi entra in vigore il nuovo Codice della strada, con importanti modifiche previste dal Governo.

Una delle maggiori novità riguarda le multe per chi parcheggia sui posti riservati ai disabili senza averne diritto: queste, infatti, sono state raddoppiate, passando dalla fascia 84-335 euro a quella 168-672 euro. E ancora più dura sarà la decurtazione dei punti dalla patente, passando da 2 a 6.

Migliorare i controlli

Speriamo adesso che, a fronte di misure più giuste in difesa di chi ogni giorno deve faticare per vivere più serenamente possibile, si pensi anche a migliorare i controlli dei parcheggi rendendoli più intensivi. Ma soprattutto facciamo in modo che questo provvedimento sia meno utile possibile, migliorando il nostro comportamento quotidiano: se si ha la fortuna di poter fare cento metri a piedi, sulle proprie gambe, impariamo a riconoscerla quella fortuna senza rubare un diritto ad altri!



var url209952 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=209952”;

var snippet209952 = httpGetSync(url209952);

document.write(snippet209952);