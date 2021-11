Fratoianni: “Solo con la fine del processo sapremo se è davvero andata così”

Indiscrezioni come queste però mi fanno riflettere sull’assoluto #silenzio con cui tutti i partiti da anni reagiscono alla proposta di Sinistra Italiana sul #finanziamento alla #politica.

Quale?

Quella proposta di legge che dice semplicemente che va vietata ogni forma di finanziamento #privato nei confronti di partiti, associazioni o fondazioni da parte di chi ha relazioni o interessi con la cosa pubblica, e che propone di conseguenza di reintrodurre un finanziamento pubblico misurato, equo e trasparente alla politica.

Non credo che…

Non credo che ai cittadini piaccia pagare le attività dei partiti attraverso appalti non trasparenti, o peggio truccati, delle società controllate dello Stato.

Credo che preferiscano che questo meccanismo sia non solo un reato – come già è – ma una pratica resa impossibile da norme chiare, nette e definitive.

La politica deve essere libera e indipendente dagli appetiti di pochi grandi finanziatori privati, o l’Italia non cambierà mai.

Mi rivolgo a #Conte e a #Letta, come ho fatto già altre volte, dopo il caso Mafia Capitale o dopo gli scandali della Lega: ci diamo un taglio insieme?

La legge in parlamento c’è già, basta approvarla.



