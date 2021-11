Fratoianni: “Ce ne vuole di coraggio per dire a chi riceve il RdC che bisogna soffrire”

“Non ho mai ricevuto un centesimo da #Autostrade o dai #Benetton”.

Così Matteo #Renzi poco più di due mesi dopo la terribile tragedia del #PonteMorandi.

Oggi, grazie ad un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, scopriamo che un anno più tardi il leader di #ItaliaViva riceveva 19mila euro dalla società d’investimenti di Alessandro Benetton per intervenire ad un meeting sulle “eccellenze Made in italy”.

Ci vuole coraggio

Mi auguro che tutto ciò non abbia nulla a che vedere con la difesa a spada tratta dei Benetton da parte del senator #Renzi contro la revoca della concessione voluta dal precedente governo. Al punto che la questione Autostrade compare tra i motivi della caduta del governo Conte II.

Ma sono fiducioso che ne sapremo di più nel prossimo futuro.

Però permettetemi una considerazione.

Ce ne vuole di coraggio per dire a chi riceve il #reddito di cittadinanza che bisogna soffrire quando si ricevono 19.000€ per un intervento. Davvero molto coraggio.



var url209532 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=209532”;

var snippet209532 = httpGetSync(url209532);

document.write(snippet209532);