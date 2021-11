Fiumicino, ok a mozione per il liceo scientifico al Baffi

Un corso di scienze applicate nell’istituto Baffi di Fiumicino. Anche il consiglio comunale di Fiumicino accende un faro sulla problematica e approva una mozione a firma dei consiglieri Valentina Giua e Giampaolo Nardozi.

Ringraziamo la consigliera regionale Michela Califano

“Ringraziamo la consigliera regionale Michela Califano, che ha presentato una mozione uguale in Regione, – spiegano Giua e Nardozi – con la quale abbiamo iniziato a livello interistituzionale un percorso molto importante. Con l’approvazione di questo documento ufficiale da parte del Consiglio Comunale di Fiumicino andiamo a rafforzare un progetto in cui crediamo molto e che siamo sicuri con le dovute tempistiche di poter realizzare. Gli studenti del nostro territorio da ormai troppi anni vivono sulla loro pelle una carenza formativa sul territorio che li penalizza.

Molti sono costretti a tortuosi viaggi fino a Roma, vista la mancanza di aule sia negli istituti della vicina Ostia sia del Leonardo Da Vinci. Molti invece rinunciano. Per questo, grazie anche al supporto della nostra consigliera regionale, abbiamo deciso di avviare questo iter che siamo sicuri ci porterà ai risultati che speriamo. Un ringraziamento – concludono Giua e Nardozi – va all’istituto Baffi per aver accettato di mettere a disposizione delle aule e di tutto il consiglio comunale per aver fatto propria una battaglia di civiltà”.