Fratoianni: “Due parole sulla #MinimumTax uscita dal G20”

Le multinazionali dovranno pagare il 15% di tasse in ogni stato dove operano. Meno di qualsiasi lavoratore e lavoratrice del nostro Paese, anche di chi guadagna poche centinaia di euro al mese

Meglio di niente? Certo.

Ma comunque profondamente ingiusto.

Sono inoltre previste molte eccezioni

Questa blanda imposta infatti si applica solo se l’azienda ha un fatturato superiore a 750 milioni, se globale superiore ai 20 miliardi, e un margine di profitto almeno del 10%.

Cosa significa? Che molti servizi #Amazon non verrano tassati perché nonostante i miliardi di fatturato il margine di profitto è “solo” del 6-7% (circa 8 miliardi in 3 mesi).

Voglio essere il più chiaro possibile.

Questa è un’operazione di facciata, che sancisce nero su bianco il privilegio dei più forti e pretende di spacciarlo per #GiustiziaSociale.

Possiamo stabilire una volta per tutte che questa aziende con fatturati da capogiro paghino ALMENO le tasse di noi comuni mortali o anche questo significa “massacrare il ceto medio”?



