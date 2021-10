Fratoianni: “Ma è il G20 o una scampagnata tra amici?”

Ricapitolando:

Nessun impegno sulla liberazione dei vaccini dai brevetti.

Nessun impegno per arrestare i cambiamenti climatici

L’introduzione di una tassa piccola piccola per i colossi multinazionali, che è in realtà un favore a loro.

E per finire si mettono a lanciare monetine nella Fontana di Trevi (biodegradabili, suppongo).

Ma è il G20 o una scampagnata tra amici?



