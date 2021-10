Roma, trasporto alunni disabili, Campidoglio: “Al lavoro per rapida soluzione”

Le problematiche relative al trasporto comunale degli studenti e delle persone con disabilità causate da inadempienze della società Tundo Vincenzo S.p.A. sono in queste ore al centro dell’attenzione degli uffici del Sindaco che sono al lavoro per risolvere la questione nel tempo più rapido possibile. Sono già state individuate, e attualmente in corso di valutazione, soluzioni tecniche in grado di assicurare la continuità del servizio, trasferendone la titolarità e rimediando così al grave stato di crisi in cui versa l’azienda aggiudicataria.

L’Amministrazione Capitolina è al fianco delle cittadine e dei cittadini e delle tante famiglie che stanno subendo le conseguenze di questa grave situazione e si impegnerà senza sosta per difendere e garantire diritti fondamentali come quelli allo studio, alla mobilità e al lavoro. Per arrivare ad un esito positivo della vicenda è inoltre in atto una stretta interlocuzione con i sindacati, nella consapevolezza delle forti difficoltà affrontate anche dai lavoratori.