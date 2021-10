Ambiente, Novelli (M5S): “Bene l’inserimento dell’Inviolata nelle aree a rischio”

“La Regione Lazio ha incaricato ufficialmente l’Arpa Lazio di attivare le procedure atte all’inserimento dell’Inviolata nelle aree a rischio ambientale, in ottemperanza della legge regionale approvata nel 2019, così come richiesta dall’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio e dalle associazioni del territorio” dichiara il Consigliere Regionale Valerio Novelli.

Si tratta di un grande risultato

“Si tratta di un grande risultato, frutto di una normativa fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e per cui mi sono speso personalmente – prosegue Novelli – accelerando l’iter di approvazione in Commissione Agricoltura e Ambiente.Una prima vittoria che, tuttavia, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale che il nostro territorio auspica da sempre, come, ad esempio, il capping e la messa in sicurezza della discarica dell’Inviolata”.

“Inoltre questo riconoscimento porrà le basi per scongiurare l’apertura del famigerato Tmb, in quanto la legge non permette alle cosiddette aree a rischio ambientale di sopportare altri impianti inquinanti all’interno del perimetro dell’area stessa. Una vittoria che non ci vede far abbassare la guardia, ma anzi ci deve spronare ad andare avanti su questa strada sempre per la tutela dei cittadini e dell’ambiente” conclude il Consigliere Regionale.