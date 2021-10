Fiumicino, Gruppo PD: “Apertura siti archeologici risultato importante per questa amministrazione”

“Da ieri tre siti archeologici del nostro territorio di grande rilevanza sono aperti e fruibili da cittadini e turisti con molta più facilità che in passato. Parliamo dei Porti di Claudio e Traiano, della Necropoli di Porto a Isola sacra e del nuovissimo Museo delle Navi in aeroporto. Era una richiesta che questa Amministrazione, e in particolare il gruppo del partito democratico, aveva fatto da molto tempo e che oggi viene esaudita, grazie alla collaborazione della Sovrintendenza ai beni archeologici di Ostia antica e alla tenacia dimostrata dal Comitato promotore SAIFO, che per primi ne fecero richiesta”. Lo dichiara il Gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.

L’apertura del Museo delle Navi a Fiumicino

“In particolare – aggiungono – ci riempie di gioia l’apertura del Museo delle Navi, un luogo affascinante e ricco di reperti da ammirare e visitare e presso il quale, ci auguriamo presto, possa trovare collocazione anche la Liburna, il modello a dimensioni reali e completamente in legno di nave romana che la famiglia Carmosini sta realizzando da anni a questa parte”.

“Ricordiamo che – concludono – gli orari di apertura dei tre Luoghi della Cultura saranno i seguenti: il Museo delle Navi dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.30; la Necropoli di Porto all’Isola Sacra dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 16.30, ultimo ingresso ore 16.00; l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano dal martedì alla domenica con apertura alle ore 8.30 e chiusura secondo il seguente calendario: dal 12 ottobre al 24 ottobre: ultimo ingresso 17.30 con uscita 18.30, dal 25 ottobre al 28 (o 29) febbraio: ultimo ingresso 15.30 con uscita 16.30, dal 1° marzo al 31 marzo: ultimo ingresso 16.15 con uscita 17.15; dal 1° aprile al 30 settembre: ultimo ingresso 18.00 con uscita 19.00”.