Fiumicino, Califano: “Bene le operazioni di dragaggio a Fiumara Grande”

Il dragaggio di Fiumara Grande è un intervento al quale lavoriamo da tempo e che finalmente mette in sicurezza uno dei tratti navigabili di Fiumicino. Sarà realizzato grazie a un finanziamento dalla Regione Lazio pari a 1.481.000 euro. In quest’ottica saranno 10mila i metri cubi di sabbia recuperati, propedeutici al ripascimento del tratto di Ostia ponente e Ostia levante.

L’attenzione sul territorio è alta

Lo testimoniano i fondi per la riqualificazione delle scogliere di Passo della Sentinella dai detriti e dalla plastica. Un lavoro che non veniva effettuato da oltre 20 anni e che sarà ripetuto anche sul resto della costa di Fiumicino grazie a un emendamento presentato da me. E quelli per la difesa idraulica e della costa: i 3 milioni per le idrovore e i fondi per Focene e Fregene. Un impegno costante quello della Regione che anche in un periodo difficile come questo non è mai venuto meno.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano