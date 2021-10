Landini, Cgil: “Azione squadrista e fascista, Costituzione offesa”

“Ieri c’è stata una ferita democratica e un’offesa alla Costituzione nata dalla resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti”. Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini,in un accorato discorso davanti alla sede della Cgil a Roma, ieri assaltata dai manifestanti di estrema destra.

“Quello di ieri è un disegno preordinato di gruppi organizzati che hanno messo in campo un’azione squadrista e fascista“, prosegue Landini. “Se qualcuno ha pensato di intimidirci, metterci paura o farci star zitti deve sapere che la Cgil ha sconfitto il fascismo in questo Paese e ha riconquistato la democrazia“.

Apologia del fascismo vietata

“La Costituzione dice che è vietata l’apologia del fascismo, questo significa che tutte le formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte“, dice il segretario della Cgil.

“Da qui vogliamo lanciare un monito a tutto il Paese e rilanciare con forza una mobilitazione democratica che accolga le persone e sappia rispondere ai loro bisogni senza strumentalizzare il disagio che oggi esiste.

Ringrazio Cisl e Uil. Ieri insieme in tre minuti al telefono abbiamo deciso che sabato 16 saremo tutti in piazza a Roma. Non vogliamo tornare indietro ma andare avanti”, aggiunge Landini.

“Ringrazio- prosegue Landini- il Presidente della Repubblica che ha chiamato immediatamente, il Presidente del Consiglio, del Senato e della Camera. Voglio esprimere vicinanza anche agli agenti feriti che hanno difeso la sede e oggi sono al pronto soccorso. Allo stesso tempo siamo vicini alla magistratura perche’ faccia fino in fondo il suo mestiere e condanni persone che hanno organizzato con vigliaccheria questo senza precedenti al nostro Paese”.

Fonte: agenzia dire



